Matera dramma della disperazione | 77enne uccide la moglie e tenta il suicidio

(Di venerdì 25 ottobre 2024), dove un pensionato di 77 anni ha ucciso lamalata da tempo, soffocandola. Dopo il gesto, hato di togliersi la vita tagliandosi le vene, ma i familiari sono arrivati in tempo, lo hanno soccorso e portato in ospedale. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre, nella loro casa nel quartiere Zona 33. La vittima, una donna di 69 anni, soffriva da tempo, e il marito la accudiva da anni.Leggi anche: Omicidio Montini, il killer 17enne confessa. “Ecco perché l’ha ucciso” Il pensionato soccorso in tempo I soccorritori del 118 hanno portato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie di, dove è stato medicato e stabilizzato. Interrogato subito dal pubblico ministero, ha ammesso tutto, rivelando il peso di anni di sofferenza condivisa con la