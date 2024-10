“Massacro di massa” a Jabalia, 150 tra morti e feriti. Tre giornalisti uccisi in Libano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – “massacro di massa” in una zona residenziale vicino al campo profughi di Jabalia: 150 vittime tra morti e feriti, ci sono anche donne e bambini. È il bilancio dell’attacco aereo effettuato questa notte nel nord della Striscia, che avrebbe raso al suolo 10 edifici residenziali. A renderlo noto è la protezione civile di Gaza. uccisi tre giornalisti in un altro attacco aereo israeliano, questa volta le bombe sono cadute nell'est del Libano, vicino al confine con la Siria. Ultime notizie in diretta 'massacro nel nord di Gaza, 150 tra morti e feriti a Jabalia' Quotidiano.net - “Massacro di massa” a Jabalia, 150 tra morti e feriti. Tre giornalisti uccisi in Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – “di” in una zona residenziale vicino al campo profughi di: 150 vittime tra, ci sono anche donne e bambini. È il bilancio dell’attacco aereo effettuato questa notte nel nord della Striscia, che avrebbe raso al suolo 10 edifici residenziali. A renderlo noto è la protezione civile di Gaza.trein un altro attacco aereo israeliano, questa volta le bombe sono cadute nell'est del, vicino al confine con la Siria. Ultime notizie in diretta 'nel nord di Gaza, 150 tra

