Marc Marquez vola nella Practice del Gp Thailandia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo spagnolo della Ducati Gresini precede Martin e Bastianini, quarto crono per Bagnaia BURIRAM (Thailandia) - Lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini) è stato il migliore nel corso della Practice del Gran Premio di Thailandia, disputata sul circuito di Chang. Il tempo dell'otto volte campione del m Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez vola nella Practice del Gp Thailandia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo spagnolo della Ducati Gresini precede Martin e Bastianini, quarto crono per Bagnaia BURIRAM () - Lo spagnolo(Ducati Gresini) è stato il migliore nel corso delladel Gran Premio di, disputata sul circuito di Chang. Il tempo dell'otto volte campione del m

