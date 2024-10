Ilfattoquotidiano.it - Lo scandalo “machista” travolge Errejòn, l’ex fondatore di Podemos: si dimette e imbarazza il governo. Sànchez: “Noi per una Spagna femminista”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ho raggiunto il limite della contraddizione tra il personaggio e la persona“. Non c’è frase più adatta per esprimere l’inadeguatezza di un politico e in generale di chi si fa classe dirigente. E quindi suona quasi come una confessione, oltre che una resa, in bocca a Íñigo Errejón, uno dei politici più noti innegli ultimi 10 anni nonostante la giovane età (41 anni da compiere): leader della sinistra, fino a giovedì è stato portavoce di Sumar, il partito guidato dalla vicepremier Yolanda Dìaz, energica ministra del Lavoro. Politologo, fucon Pablo Iglesias die poi suo antagonista quando operò una mini-scissione fondò prima Màs Madrid e poi Màs Paìs, con alterne fortune elettorali, fino a confluire in Sumar.