LIVE Italia-Malta 2-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: raddoppia Cantore su imbucata di Severini (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? Glionna vicinissima al terzo gol! Bella parata di Costantino che si è ritrovata a dover allargare il piede per murare il tiro dell’Italiana. 81? Altro doppio cambio per Malta: esce il portiere Ebejer ed entra Costantino. Out Farrugia, dentro Cardona. 79? Ottimo uno due tra Di Guglielmo e Severini che butta in area una palla difficile su cui arriva con la punta del piede Sofia Cantore. Ottima entrata in partita per il centravanti juventino. 78? GOOOOOOLLLL DI CantoreEEEEEEE SEMPRE LEI!!! 77? Poteva calciare la palla Severini invece ha voluto effettuare un ulteriore controllo. Peccato perchè era un’ottima occasione davanti al portiere. 75? Prova Schatzer DIRETTAmente in porta. Alto sopra la traversa il tentativo. 75? Punizione dalla destra per le azzurre. Doppio cambio intanto per Malta: esce Shona Zammit ed entra Mifsud. Oasport.it - LIVE Italia-Malta 2-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: raddoppia Cantore su imbucata di Severini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83? Glionna vicinissima al terzo gol! Bella parata di Costantino che si è ritrovata a dover allargare il piede per murare il tiro dell’na. 81? Altro doppio cambio per: esce il portiere Ebejer ed entra Costantino. Out Farrugia, dentro Cardona. 79? Ottimo uno due tra Di Guglielmo eche butta in area una palla difficile su cui arriva con la punta del piede Sofia. Ottima entrata in partita per il centravanti juventino. 78? GOOOOOOLLLL DIEEEEEEE SEMPRE LEI!!! 77? Poteva calciare la pallainvece ha voluto effettuare un ulteriore controllo. Peccato perchè era un’ottima occasione davanti al portiere. 75? Prova Schatzermente in porta. Alto sopra la traversa il tentativo. 75? Punizione dalla destra per le azzurre. Doppio cambio intanto per: esce Shona Zammit ed entra Mifsud.

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : ci provano Bonfantini e Severini - spreca Giacinti a porta vuota - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Botta dai 30 metri su punizione di Glionna che centra la porta ma trova, ovviamente, i guantoni di Ebejer. 68? In attesa di verificare le condizioni dell’attaccante della Viola, Italia momentaneamente ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : azzurre di nuovo pericolose - ci provano Bonfantini e Severini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Doppio cambio per Soncin: esce Girelli ed entra Valentina Giacinti. Dentro Schatzer e fuori Greggi. 59? Intervento scomposto di Ebejer che atterra Bonfantini ma l’arbitro dice che non c’è fallo. 58? ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : via al secondo tempo. Dentro Di Guglielmo - fuori Lenzini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Palla subito profonda per Girelli, arriva prima Ebejer. 45? Iniziata la ripresa! Cambio per le azzurre prima del calcio d’inizio del secondo tempo. Out Lenzini, dentro Di Guglielmo. 19:20 Le squadre ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Girelli sblocca una partita dai ritmi lenti. Le ospiti in difficoltà - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ITALIA-MALTA 1-0. Decide la girata di testa di Girelli. Ritmi bassi fin qui. La nazionale ospite non riesce ad uscire dalla propria metà campo e le azzurre, in pieno controllo della sfera, non riescono ad ... (Oasport.it)