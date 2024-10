Lanazione.it - Lind e Bonfanti, le pagelle del bomber: "Bonfanti è già al top, Lind sta dimostrando"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 – Un ex grande attaccante col – piacevole – dubbio del centravanti da schierare.? Questo si prospetta come l’eterno dubbio stagionale per Filippo Inzaghi, e noi addetti ai lavori nel momento di schierare le formazioni. "Lo squalo" in questo inizio di campionato ha già segnato quattro reti, mentre il danese è reduce da due gol consecutivi. Per avere una voce in più in capitolo, abbiamo chiesto a chi l’attaccante lo ha fatto di mestiere, Edgar Cani che ha dato le sue(vedi grafico). Nel corso del biennio 2015-2017 Cani è sceso in campo con la maglia nerazzurra 66 volte, conquistando la promozione con Gattuso in B nel 2016 (con un gol storico segnato al Foggia nella finale dei playoff).