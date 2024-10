Lecce, Gotti: “Le scelte per la sfida di Napoli saranno condizionate anche dal match contro il Verona” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli al Maradona. Queste le sue parole: Gotti: su quali parole ha usato per tirare su il morale della squadra “Quali parole ho usato per tirare su il morale della squadra? È stata una settimana molto brutta per tutti quanti. Quando succedono fatti eclatanti all’interno di un periodo negativo tutti parlano per chiarirsi, ma la ricetta è quella dei fatti: far corrispondere alle parole i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso lungo 38 partite e deve trovare solidità . Questo è il primo passaggio da trovare in questo momento. Gli errori commessi dal Lecce con la Fiorentina Gli errori commessi con la Fiorentina? La scorsa settimana era stata bellissima, ci eravamo allenati benissimo con intensità . Lasciava presagire altro. Terzotemponapoli.com - Lecce, Gotti: “Le scelte per la sfida di Napoli saranno condizionate anche dal match contro il Verona” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia deldi campionatoilal Maradona. Queste le sue parole:: su quali parole ha usato per tirare su il morale della squadra “Quali parole ho usato per tirare su il morale della squadra? È stata una settimana molto brutta per tutti quanti. Quando succedono fatti eclatanti all’interno di un periodo negativo tutti parlano per chiarirsi, ma la ricetta è quella dei fatti: far corrispondere alle parole i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso lungo 38 partite e deve trovare solidità . Questo è il primo passaggio da trovare in questo momento. Gli errori commessi dalcon la Fiorentina Gli errori commessi con la Fiorentina? La scorsa settimana era stata bellissima, ci eravamo allenati benissimo con intensità . Lasciava presagire altro.

