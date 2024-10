L'Amerigo Vespucci ospita per la prima volta un CdA (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per la prima volta nei suoi 93 anni di storia l'Amerigo Vespucci ospita un consiglio di amministrazione. Il board di RINA, l'azienda nata dal Registro Navale Italiano e da anni ormai leader nel settore delle consulenze e delle certificazioni, si è riunito questa mattina a bordo del veliero della Marina Militare, ormeggiato nel porto di Singapore, 25/ma tappa del suo tour mondiale partito a luglio 2023. Consiglieri e dirigenti si sono ritrovati attorno al tavolo della prestigiosa sala del quadro ufficiali per l'inusuale riunione, tra pergamene e cimeli storici. "E' stata un'emozione unica, da togliere il fiato", le parole del presidente Ugo Salerno e del direttore generale Carlo Luzzatto. La riunione, durata un paio d'ore, è stata preceduta dalla visita a bordo del veliero di consiglieri e dirigenti, accompagnati dal comandante del Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai. Quotidiano.net - L'Amerigo Vespucci ospita per la prima volta un CdA Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per lanei suoi 93 anni di storia l'un consiglio di amministrazione. Il board di RINA, l'azienda nata dal Registro Navale Italiano e da anni ormai leader nel settore delle consulenze e delle certificazioni, si è riunito questa mattina a bordo del veliero della Marina Militare, ormeggiato nel porto di Singapore, 25/ma tappa del suo tour mondiale partito a luglio 2023. Consiglieri e dirigenti si sono ritrovati attorno al tavolo della prestigiosa sala del quadro ufficiali per l'inusuale riunione, tra pergamene e cimeli storici. "E' stata un'emozione unica, da togliere il fiato", le parole del presidente Ugo Salerno e del direttore generale Carlo Luzzatto. La riunione, durata un paio d'ore, è stata preceduta dalla visita a bordo del veliero di consiglieri e dirigenti, accompagnati dal comandante del, il capitano di vascello Giuseppe Lai.

