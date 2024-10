Ilfattoquotidiano.it - La Turchia bombarda i civili curdi come risposta all’attentato al Centro aerospaziale, le autorità autonome in Siria la accusano di crimini di guerra

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Partito dei lavoratori del Kurdistan, il PKK fondato da Abdullah Ocalan – all’ergastolo da vent’anni –ha rivendicato la responsabilità dell’attacco di mercoledì contro la maggiore strutturaturca in una cittadina a sud di Ankara che si chiama Kahraman-Kazan Solleva interrogativi e sospetti il nome del luogo scelto per questo inedito attacco terroristico. Kazan è infatti lo stesso nome della città della Russia, dove nello stesso giorno dell’attentato mortale si stava tenendo il vertice dei Brics con la presenza anche del presidente-autocrate turco Recep Tayyip Erdogan che sta tentando da mesi di far entrare lanel blocco economico, e di conseguenza politico alternativo a quello occidentale , che vede la Cina capofila assieme alla Russia.