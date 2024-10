Ilrestodelcarlino.it - La parabola di Erika Rombaldoni. Dalla danza al grande schermo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)trice e coreografa cagliese, dopo aver calcato i più prestigiosi teatri italiani è pronta a prendersi anche il mondo del cinema. Assistente di registi di fama mondiale come Robert Carsen ora è anche regista per il. Oggi, infatti, sarà alla Festa del Cinema di Roma per la prima mondiale del film The Opera! alle cui coreografie ha lavorato come assistente di una leggenda dellacome Daniel Ezralow. La regia è di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco e nel cast star del calibro di Vincent Cassel, Rossy De Palma, Erwin Schrott, Angela Finocchiaro. Da Roma però passerà subito a Fano "La mia opera prima “Arianna“ verrà premiata alla XXXVI Edizione del Fano International Film Festival. Il mio lavoro, che intreccia, recitazione e installazione, trae ispirazione dal mito, serbatoio di archetipi universali.