Rompipallone.it - Inter-Juve, batosta per i bianconeri: non ci sono speranze

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 25 Ottobre 2024 21:02 di Roberto Naccarella Le ultime suuna vera e propria mazzata per i tifosi: nessuno poteva aspettarselo. Il big match della nona giornata di Serie A è ovviamententus. Domenica alle ore 18 a San Siro nerazzurri escenderanno in campo per quello che è senza dubbio uno dei più importanti crocevia per lo scudetto. Anche se siamo ancora nella fase iniziale della stagione un successo nel derby d’Italia potrebbe voler dire tantissimo non solo per la classifica, ma anche per il morale. Dal punto di vista mentale è senza dubbio l’la squadra che arriva meglio a questa super sfida: gli uomini di Simone Inzaghi arrivano da tre vittorie consecutive in campionato e dal successo in Champions a Berna contro lo Young Boys – arrivato in extremis – che può valere tanto in chiave qualificazione.