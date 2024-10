Independiente: sospeso Pellegrino, festa su uno yacht con un’ex concorrente del Grande Fratello (Di venerdì 25 ottobre 2024) Marco Pellegrino, centrale difensivo di proprietà del Milan al momento in prestito all’Independiente, non risulterà tra i convocati per la partita di campionato contro il Godoy Cruz, così come il compagno di squadra Diego Tarzia. A renderlo noto è TyC Sports, che spiega come l’assenza dei due giocatori sia dovuta ad un video andato virale alcuni giorni fa, dove i due erano ad una festa di compleanno su uno yacht. In loro compagnia, anche l’ex concorrente del Grande Fratello Flor Regidor. Independiente: sospeso Pellegrino, festa su uno yacht con un’ex concorrente del Grande Fratello SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Marco, centrale difensivo di proprietà del Milan al momento in prestito all’, non risulterà tra i convocati per la partita di campionato contro il Godoy Cruz, così come il compagno di squadra Diego Tarzia. A renderlo noto è TyC Sports, che spiega come l’assenza dei due giocatori sia dovuta ad un video andato virale alcuni giorni fa, dove i due erano ad unadi compleanno su uno. In loro compagnia, anche l’exdelFlor Regidor.su unocondelSportFace.

