In pieno centro prova a fuggire dalla polizia con la droga nel reggiseno, ragazza denunciata (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una ragazza di 25 anni, residente in provincia di Teramo, è stata denunciata dalla polizia per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.La 25enne era con altre due amiche che sono state fermate in pieno centro cittadino, dagli agenti delle Volanti, prima che potessero Ilpescara.it - In pieno centro prova a fuggire dalla polizia con la droga nel reggiseno, ragazza denunciata Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unadi 25 anni, residente in provincia di Teramo, è stataper il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.La 25enne era con altre due amiche che sono state fermate incittadino, dagli agenti delle Volanti, prima che potessero

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ruba un’autovettura in pieno centro - Volterra, 25 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno concluso con successo un’operazione che ha portato all’individuazione ed alla conseguente denuncia in stato di libertà del responsabile del furto di un’autovettura avvenuto ... (Lanazione.it)

Scippa collana di valore in pieno centro : per lui si aprono le porte del carcere - Oggi la polizia ha tratto in arresto un 67enne accusato di aver commesso uno scippo a Torre del Greco lo scorso 24 agosto. Le indagini sono partite subito dopo la denuncia della vittima che ha raccontato di aver subito lo scippo di una catenina ... (Napolitoday.it)

I quartieri di Palermo ai raggi X : "Centro storico sempre più pieno - si svuota l'area tra il Villaggio e corso Calatafimi" - In una città che in generale si svuota, il centro storico, al contrario, è sempre più popolato, mentre è in atto una sorta di fuga dall'area compresa tra il Villaggio Santa Rosalia, corso Calatafimi e dintorni. E' uno dei dati su Palermo diffusi ... (Palermotoday.it)

Incidente sul lavoro in pieno centro - operaio di 18 anni finisce in ospedale in codice rosso - Un operaio di 18 anni è rimasto schiacciato contro un container da una griglia mentre stava lavorando in largo delle Fucine, nel centro di Genova, ed è finito in ospedale. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, verso le 10,30: ... (Genovatoday.it)