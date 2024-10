Secoloditalia.it - In aula rivive l’orrore, è troppo: papà Gino esce. “Dolore per gli ultimi istanti di Giulia, ho capito chi è Turetta”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sein udienza piange ine ha sempre lo sguardo puntato verso il basso, anche quando, reo confesso, ammette la premeditazione e racconta: «Cercai online scotch e manette, ho pensato di rapiree di toglierle la vita»,Cecchettin continua a contenereed emozioni, ma prima che la difesa prenda la parola, ildilascia l’: «Hobenissimo chi è Filippo, non ho bisogno di restare Per me è chiarissimo, e per me la vita del prossimo è una cosa sacra». Filippoinrisponde alle domande del pm La sorella della studentessa uccisa invece, Elena, anche oggi non era in tribunale: «Ho incubi da mesi», ammette la giovane, spiegando di aver fatto questa scelta «non per disinteresse, ma per prendermi cura di me stessa. Sono 11 mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto.