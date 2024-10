Anteprima24.it - Il duo casertano Daudia presenta il nuovo singolo “Let’s go!”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA qualche mese dalla partecipazione alla finale di “Una voce per San Marino” e all’esordio del “Solo noi tour” nei teatri, duocomposto dai cantautori Davide Maiale e Claudia Pasquariello, lancia ilgo!”, primo estratto dell’album in uscita a gennaio 2025. Un brano elettro pop dal sound fresco ed internazionale come il suo titolo, ma con un particolare e iconico richiamo alle origini campane dei, che si fa evidente in una delle strofe della canzone. “Questa volta abbiamo osato, vediamo come reagiranno i nostri ascoltatori; abbiamo scritto una canzone che potesse fungere da collegamento tra le nostre origini e la nostra quotidianità, che ci porta a viaggiare in tutto il mondo con la nostra musica.