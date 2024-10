I carabinieri eseguono una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sam Miniato, 25 ottobre 2024 – I carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) nella giornata di ieri, hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla famiglia dell’ex compagna, con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un sessantanovenne residente nel comune di Santa Croce sull’Arno. Il provvedimento cautelare, eseguito dai militari della Stazione di Santa Croce sull’Arno, è scaturito a seguito di reiterati episodi di condotte persecutorie consistenti in violenze fisiche e psichiche, perpetrati dall’uomo nei confronti dell’ex compagna, del figlio e dell’attuale compagno. Lanazione.it - I carabinieri eseguono una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sam Miniato, 25 ottobre 2024 – Idella Compagnia di San Miniato (PI) nella giornata di ieri, hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alladell’ex compagna, con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un sessantanovenne residente nel comune di Santa Croce sull’Arno. Il provvedimento, eseguito dai militari della Stazione di Santa Croce sull’Arno, è scaturito a seguito di reiterati episodi di condotte persecutorie consistenti in violenze fisiche e psichiche, perpetrati dall’uomo nei confronti dell’ex compagna, del figlio e dell’attuale compagno.

