Gubbio il rebus infinito dei parcheggi Il Seminario sarà tutto a pagamento

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo che il consiglio comunale e gli sviluppi recenti hanno fatto tornare d’attualità il tema dei lavori pubblici, uno degli ultimi atti di delibera della giunta Fiorucci pone di nuovo l’attenzione sull’argomento relativo ai. Con deliberazione del 17 ottobre, infatti, l’amministrazione ha deciso che ilo dell’expresto, anche l’area recentemente riqualificata e finora rimasta a sosta gratuita. Il ticketistituito due giorni dopo quello in cui la ditta S.I.S., che ha in appalto la gestione delle aree di sosta a, avrà completato gli interventi necessari, come l’apposizione della segnaletica e le varie autorizzazioni, mentre sia le tariffe che le esenzioni saranno le stesse della parte "alta" delo.