Giornate di studio dedicate a Camilleri nella scuola a lui intitolata: il presidente del Senato invia medaglia d’onore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Giornate di studio dedicate ad Andrea Camilleri nell’istituto comprensivo a lui intitolato a Favara hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento istituzionale: il presidente del Senato della Repubblica ha infatti inviato una medaglia d'onore alla scuola organizzatrice come segno di Agrigentonotizie.it - Giornate di studio dedicate a Camilleri nella scuola a lui intitolata: il presidente del Senato invia medaglia d’onore Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lediad Andreanell’istituto comprensivo a lui intitolato a Favara hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento istituzionale: ildeldella Repubblica ha infattito unad'onore allaorganizzatrice come segno di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omaggio al “papà” di Montalbano : giornate di studio dedicate a Camilleri - Giovedì 24 e venerdì 25 ottobre l’istituto comprensivo "Andrea Camilleri" di Favara si trasformerà in un vivace centro culturale per rendere omaggio a uno dei più grandi narratori italiani. Due giornate dedicate all’esplorazione del pensiero e ... (Agrigentonotizie.it)

A scuola d'impresa : quattro giornate di studio per formare la futura classe dirigente del Mediterraneo - Come fare impresa oggi nel Mar Mediterraneo? Si apre domani (17 ottobre) alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo la prima edizione della Scuola Scenari Mediterranei: un progetto di quattro giorni pensato per formare e ispirare imprenditori, classe ... (Palermotoday.it)

Fondazione Pio Manzù - nel 2025 l'evento ispirato alle Biennali d’Arte e alle Giornate di Studio - Appuntamento a Rimini e nella Repubblica di San Marino, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, per un evento promosso dalla Fondazione Pio Manzù e liberamente ispirato alle Biennali d’Arte e alle Giornate di Studio che per 50 anni hanno ... (Riminitoday.it)

Iniziative per docenti e studenti di tedesco : PCTO - viaggi virtuali - fiere e giornate studio. La lettera del Goethe-Institut - Con una lettera indirizzata a dirigenti scolastici e docenti il Goethe-Institut rende note le iniziative gratuite che si rivolgono ai docenti e agli studenti di tedesco delle scuole italiane nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. ... (Orizzontescuola.it)