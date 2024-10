Gentile rientra, Leggio in dubbio (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ il giocatore più temuto dell’Urania. Alessandro Gentile (foto), un’arma illegale per la serie A2, viaggia a 20.6 punti, 3° nella classifica marcatori dietro le spalle di Ahmad. Domenica scorsa non ha giocato per un attacco febbrile e la sua Milano ha gettato al vento una partita già vinta, facendosi recuperare 6 punti negli ultimi 30’’. "Bisogna essere più concentrati. Siamo stati meravigliosi, resistendo alle assenze e le uscite per falli - ha detto coach Cardani - ma al di là dei meriti dell’avversario noi abbiamo peccato di lucidità: potevamo fare fallo o evitare degli aiuti quando non serviva. Ora pensiamo a Pesaro, anche se è stato complicato lavorare in questa settimana con le rotazioni un po’ corte". Per il match di domani è ancora in dubbio Gianmarco Leggio per un problema alla caviglia, mentre si stanno riprendendo Matteo Cavallero e Gentile, influenzati. Ilrestodelcarlino.it - Gentile rientra, Leggio in dubbio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ il giocatore più temuto dell’Urania. Alessandro(foto), un’arma illegale per la serie A2, viaggia a 20.6 punti, 3° nella classifica marcatori dietro le spalle di Ahmad. Domenica scorsa non ha giocato per un attacco febbrile e la sua Milano ha gettato al vento una partita già vinta, facendosi recuperare 6 punti negli ultimi 30’’. "Bisogna essere più concentrati. Siamo stati meravigliosi, resistendo alle assenze e le uscite per falli - ha detto coach Cardani - ma al di là dei meriti dell’avversario noi abbiamo peccato di lucidità: potevamo fare fallo o evitare degli aiuti quando non serviva. Ora pensiamo a Pesaro, anche se è stato complicato lavorare in questa settimana con le rotazioni un po’ corte". Per il match di domani è ancora inGianmarcoper un problema alla caviglia, mentre si stanno riprendendo Matteo Cavallero e, influenzati.

