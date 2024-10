Tpi.it - Fabio e quell’ultimo vocale a Benedetta, Lorenzo che stava per diventare papà: lo strazio per i due operai morti alla Toyota di Bologna

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Cubelloperpadre,Tosi aveva mal di schiena ma sapeva che a casa c’era la sua compagna ad aspettarlo. E invece nessuno dei due ha più fatto ritorno dai propri cari, lo scorso 23 ottobre, quando la fabbrica in cui lavoravano è esplosa. Cubello e Tosi, rispettivamente 37 e 34 anni, sono i duenella tragedia dellaMaterial Handling a Borgo Panigale, in provincia di. “È successo un disastro, vieni”, si è sentita dire quel maledetto pomeriggioPirini, 36 anni, compagna di Tosi. La voce era quella di un amico che la avvisava del terribile incidente allo stabilimento. Quindi la disperata corsa all’Ospedale Maggiore: “Sapevamo che erano coinvolte due persone, ma non si conoscevano ancora i nomi”, rievoca. Poi, in serata, la ferale notizia: “non ce l’ha fatta”.