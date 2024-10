F1, perché oggi le FP2 del GP del Messico dureranno più del solito (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella giornata odierna, all’Autodromo Hermanos Rodriguez, si apre il Gran Premio di Città del Messico. I più attenti avranno sicuramente notato un’anomalia negli orari. La FP2, ovverosia la seconda sessione di prove, non durerà un’ora, bensì 90 minuti. Qual è la ragione di questo cambiamento? Semplicemente, si è deciso di effettuare dei test su una nuova mescola di pneumatici Pirelli che verrà proposta nel 2025. Si tratta della cosiddetta C6, un compound extra-morbido pensato soprattutto per i circuiti cittadini. Non è casuale la scelta del Messico per effettuare queste prove, cruciali in vista del prossimo anno. Difatti l’altura di Ciudad de Mexico (si corre a oltre 2.000 metri di quota) metterà a dura prova gli pneumatici, permettendo di raccogliere dati anche in una situazione di criticità. Oasport.it - F1, perché oggi le FP2 del GP del Messico dureranno più del solito Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella giornata odierna, all’Autodromo Hermanos Rodriguez, si apre il Gran Premio di Città del. I più attenti avranno sicuramente notato un’anomalia negli orari. La FP2, ovverosia la seconda sessione di prove, non durerà un’ora, bensì 90 minuti. Qual è la ragione di questo cambiamento? Semplicemente, si è deciso di effettuare dei test su una nuova mescola di pneumatici Pirelli che verrà proposta nel 2025. Si tratta della cosiddetta C6, un compound extra-morbido pensato soprattutto per i circuiti cittadini. Non è casuale la scelta delper effettuare queste prove, cruciali in vista del prossimo anno. Difatti l’altura di Ciudad de Mexico (si corre a oltre 2.000 metri di quota) metterà a dura prova gli pneumatici, permettendo di raccogliere dati anche in una situazione di criticità.

