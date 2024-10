Biccy.it - Erik e Lyle Menendez a un passo dalla libertà vigilata: parla il procuratore

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla luce delle nuove prove presentatedifesa di, nei prossimi giorni ci sarà un’udienza per decidere se aprire un nuovo processo che potrebbe portare a una nuova sentenza. Ildistrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, la scorsa settimana ha dichiarato che i due fratelli non meritano l’ergastolo e si è detto fiducioso che ci sarà un nuovo processo, visto il peso delle prove emerse in questi mesi. Ieri ildi Los Angeles ha tenuto una conferenza pubblica nella quale ha dichiarato che secondo luientro il giorno del ringraziamento saranno liberi. An LA District Attorney has recommended resentencing for thebrothers after 34 years behind bars. His suggestion would make them immediately eligible for parole. pic.twitter.