Don Matteo, il tenero debutto di Francesco Baffo seguito da oltre 4 milioni di italiani (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con oltre 4 milioni di spettatori davanti alla tv, il debutto di Francesco Baffo ha regalato momenti di pura tenerezza nella nuova stagione di Don Matteo. Ieri sera, giovedì 24 ottobre, l'emozionante ingresso del piccolo viterbese di 10 anni nei panni di Bart Bonacina, che ha già fatto il suo Viterbotoday.it - Don Matteo, il tenero debutto di Francesco Baffo seguito da oltre 4 milioni di italiani Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Condi spettatori davanti alla tv, ildiha regalato momenti di pura tenerezza nella nuova stagione di Don. Ieri sera, giovedì 24 ottobre, l'emozionante ingresso del piccolo viterbese di 10 anni nei panni di Bart Bonacina, che ha già fatto il suo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv - debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ - (Adnkronos) – Debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno ... (Dailyshowmagazine.com)

Ascolti tv - debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ - (Adnkronos) – Debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno ... (Webmagazine24.it)

Ascolti tv - debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ - (Adnkronos) – Debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno share ... (Periodicodaily.com)

Ascolti tv - debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ - Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno share del 27,8% Debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il ... (Sbircialanotizia.it)