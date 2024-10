Disoccupati a 50 anni, è allarme: "Così li aiutiamo a ritrovare la via" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha avuto luogo mercoledì nella sede di Confidustria, un convegno dal titolo "L’importanza dei progetti Non profit nei bilanci di sostenibilità". Per l’occasione è stata presentate la Fondazione Futuro ETS, un organismo che ha una mission molto importante, ovvero contribuire concretamente a costruire un mondo accessibile a tutti, in cui ciascuno, dal più piccolo al più grande, possa essere parte attiva e integrante della comunità, mettendo a disposizione le proprie capacità e i propri talenti. Ilrestodelcarlino.it - Disoccupati a 50 anni, è allarme: "Così li aiutiamo a ritrovare la via" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha avuto luogo mercoledì nella sede di Confidustria, un convegno dal titolo "L’importanza dei progetti Non profit nei bilanci di sostenibilità". Per l’occasione è stata presentate la Fondazione Futuro ETS, un organismo che ha una mission molto importante, ovvero contribuire concretamente a costruire un mondo accessibile a tutti, in cui ciascuno, dal più piccolo al più grande, possa essere parte attiva e integrante della comunità, mettendo a disposizione le proprie capacità e i propri talenti.

