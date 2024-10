Dipinto di Manetti, Sgarbi smentito dalle indagini: "È quello rubato, non l'ha trovato nella villa a Viterbo" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vittorio Sgarbi indagato per riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d'arte e autoriciclaggio di beni culturali. Chiuse le indagini sul caso della "Cattura di San Pietro", Dipinto di Rutilio Manetti, coordinate dalla procura di Macerata. Al già assessore di Viterbo e sindaco di Viterbotoday.it - Dipinto di Manetti, Sgarbi smentito dalle indagini: "È quello rubato, non l'ha trovato nella villa a Viterbo" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vittorioindagato per riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d'arte e autoriciclaggio di beni culturali. Chiuse lesul caso della "Cattura di San Pietro",di Rutilio, coordinate dalla procura di Macerata. Al già assessore die sindaco di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Rischia 12 anni di carcere”: si mette male per Sgarbi - Colpo di scena per Vittorio Sgarbi: chiuse le indagini per quadro sequestrato al critico d’arte che sarebbe stato rubato e taroccato. Possibili guai in arrivo per Vittorio Sgarbi per la vicenda ormai ... (msn.com)

Sgarbi rischia fino a 12 anni per il quadro del Manetti: chiusa l'indagine Lui: «Fiducia nei giudici» - Ad inchiodare il critico d'arte, oltre alla perizia, anche la confessione del «pittore-falsario» che avrebbe aggiunto la torcia al dipinto ... (msn.com)

Chiuse le indagini sul caso Sgarbi, per i pm il quadro fu rubato: il critico rischia 12 anni di carcere - Per la procura di Macerata il quadro attribuito a Rutilio Manetti e sequestrato a Vittorio Sgarbi sarebbe stato rubato e taroccato ... (fanpage.it)

Sgarbi e il quadro: per la Procura è rubato - L'ex sottosegretario indagato per riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d'arte e autoriciclaggio di beni culturali ... (ilroma.net)