Secoloditalia.it - De Gasperi, per Metsola un visionario che ha immaginato l’Europa unita. Per Mantovano lo statista del boom economico e demografico

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roberta, presidente del Parlamento Europeo, intervenendo nell’aula di Montecitorio alla cerimonia commemorativa per il 70mo anniversario della scomparsa di Alcide De, alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al grandedel ‘900 da un’angolazione internazionale. Asserendo: «Oggi onoriamo l’eredità di chi, come me, ha creduto nel progetto europeo. Alcide Deera un, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti: visse la transizione di due epoche, fu in grado di vedere oltre il confine ed oltre l’orizzonte storico. E quindi di immaginare un’Europa, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune». E ancora.