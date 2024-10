Dal modello extra long a quello d’ispirazione Sixties, dal coat maculato a quello furry (Di venerdì 25 ottobre 2024) Messe da parte le giacche più leggere, è ormai tempo di pensare a soprabiti più pesanti per accogliere il freddo in arrivo. E quindi di dare un’occhiata a quelli che sono stati decretati come i trend più forti in fatto di cappotti inverno 2024 2025. Le proposte in passerelle sono state tante e tutte diverse tra loro, ma a dominare su tutte sembrano essere state quattro in particolare. E la cosa più bella è che questi modelli sono in grado di accontentare tutte, perché spaziano ampiamente tra lunghezze extra e corte, tra superfici mimimali, stampate e in versione 3D. Ogni donna troverà senza dubbio il compagno ideale per affrontare la stagione fredda, quello che meglio si abbinerà al suo stile e al suo gusto personale. Amica.it - Dal modello extra long a quello d’ispirazione Sixties, dal coat maculato a quello furry Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Messe da parte le giacche più leggere, è ormai tempo di pensare a soprabiti più pesanti per accogliere il freddo in arrivo. E quindi di dare un’occhiata a quelli che sono stati decretati come i trend più forti in fatto di cappotti inverno 2024 2025. Le proposte in passerelle sono state tante e tutte diverse tra loro, ma a dominare su tutte sembrano essere state quattro in particolare. E la cosa più bella è che questi modelli sono in grado di accontentare tutte, perché spaziano ampiamente tra lunghezzee corte, tra superfici mimimali, stampate e in versione 3D. Ogni donna troverà senza dubbio il compagno ideale per affrontare la stagione fredda,che meglio si abbinerà al suo stile e al suo gusto personale.

