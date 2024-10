Crede di asistere all’aurora boreale ma è una fabbrica di pomodori | labbaglio’ colpa dei Led

Crede di asistere all’aurora boreale, ma è una fabbrica di pomodori: l”abbaglio’ colpa dei Led (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le luci dell'azienda hanno tinto il cielo di rosso a Bramford, lasciando delusa una 56enne del posto Pensa di assistere allo spettacolo dell'aurora boreale, ma rimane delusa quando scopre che si tratta delle luci di una vicina fabbrica di pomodori. E' accaduto a Dee Harrison, 56 anni, di Ipswich, nella contea inglese del Suffolk. La Sbircialanotizia.it - Crede di asistere all’aurora boreale, ma è una fabbrica di pomodori: l”abbaglio’ colpa dei Led Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le luci dell'azienda hanno tinto il cielo di rosso a Bramford, lasciando delusa una 56enne del posto Pensa di assistere allo spettacolo dell'aurora, ma rimane delusa quando scopre che si tratta delle luci di una vicinadi. E' accaduto a Dee Harrison, 56 anni, di Ipswich, nella contea inglese del Suffolk. La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crede di asistere all'aurora, ma è una fabbrica di pomodori: l''abbaglio' colpa dei Led - Pensa di assistere allo spettacolo dell'aurora boreale, ma rimane delusa quando scopre che si tratta delle luci di una vicina fabbrica di pomodori. E' accaduto a Dee Harrison, 56 anni, di Ipswich, ... (adnkronos.com)

«Aurora boreale? No, sono le luci di una fabbrica di pomodori». La scoperta di una donna dopo aver postato le foto sui social - Luci di una fabbrica di pomodori scambiate per l'aurora boreale. Una donna in Inghilterra pensava di essersi svegliata con una grossa quanto ... (msn.com)

Regno Unito, luci di una fabbrica di pomodori scambiate per aurora - Una donna inglese ha catturato le luci suggestive del cielo Bramford e le ha pubblicate sui social, scatenando la curiosità degli utenti, solo per scoprire poco dopo che si trattava di luci ... (tg24.sky.it)

Spettacolo in Alaska: l'aurora boreale si illumina di verde smeraldo - Nel corso della prima settimana di ottobre il fotografo Shreenivasan Manievannan ha raccolto una serie di spettacolari riprese dell'aurora boreale nel cielo dell'Alaska, con i caratteristici colori ve ... (msn.com)