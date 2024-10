"Col mio libro aiuto la lotta contro il dolore cronico" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Werther Vincenzi (nella foto), poeta, pittore e fotografo ha scritto il suo secondo libro ‘Al mi robi’, (Le mie cose), con 80 poesie, 30 foto dei suoi quadri, un racconto e 15 foto di paesaggi. Il libro, 140 pagine, di sua produzione, è reperibile presso l’edicola Le Meraviglie di Sant’Angelo di Gatteo il paese dove lui abita. Il primo libro, "La mi tera" (La mia terra), lo aveva scritto nel 2017 e tutto il ricavato, oltre 8mila euro, è stato devoluto all’Irst di Meldola. Anche il ricavato di questo secondo libro verrà devoluto in parte alla fondazione Isal per la ricerca sul dolore. ‘Al mi robi’ verrà presentato mercoledì 30 ottobre alle 20.30 al centro sociale di Pisignano di Ravenna. La prefazione è stata fatta da Miro Gori e la postfazione da Gianni Grandu vicesindaco di Cervia. Ilrestodelcarlino.it - "Col mio libro aiuto la lotta contro il dolore cronico" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Werther Vincenzi (nella foto), poeta, pittore e fotografo ha scritto il suo secondo‘Al mi robi’, (Le mie cose), con 80 poesie, 30 foto dei suoi quadri, un racconto e 15 foto di paesaggi. Il, 140 pagine, di sua produzione, è reperibile presso l’edicola Le Meraviglie di Sant’Angelo di Gatteo il paese dove lui abita. Il primo, "La mi tera" (La mia terra), lo aveva scritto nel 2017 e tutto il ricavato, oltre 8mila euro, è stato devoluto all’Irst di Meldola. Anche il ricavato di questo secondoverrà devoluto in parte alla fondazione Isal per la ricerca sul. ‘Al mi robi’ verrà presentato mercoledì 30 ottobre alle 20.30 al centro sociale di Pisignano di Ravenna. La prefazione è stata fatta da Miro Gori e la postfazione da Gianni Grandu vicesindaco di Cervia.

