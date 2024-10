Bergamonews.it - Cataratta giovanile: perché viene e come curarla

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo sapevate che lanon riguarda solo le persone di una certa età? Proprio così. Se è vero che nel 90% dei casi questo disturbo è legato all’invecchiamento e quindi si manifesta in genere dopo il 70, nel 10% dei casi può interessare anche persone più giovani, dai 40/45 anni in poi, motivo per il quale sempre più spesso si sente parlare di. Conosciamola meglio con l’aiuto del dottor Claudio Savaresi, responsabile dell’unità di oculistica del Policlinico San Marco, da anni punto di riferimento per la correzione di tutti i tipi di, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e di cristallini artificiali customizzati in base alle caratteristiche del singolo paziente e alla grande attenzione riservata allo studio pre-operatorio.