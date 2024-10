Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: partenza col piede giusto. Il Futsal Massa di C2 batte il Family Service. Ora trasferta all’Elba

(Di venerdì 25 ottobre 2024)MC5 1: Vannucci, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Giovannetti, Baracca, Mussi Gio., Ammannati, Puglione. All. Aliboni.MC5: Turci, Salmaso, Preci, Gennai, Ferrari, Vizzoni, Rosata, Pucci, Paolicchi, Tonelli, Polloni. All. Roggio. Marcatori: Ammannati (M), Baracca (M), autogol (F).– Ilinizia colil campionato regionale di serie C2 superando di misura in casa il, nuova realtà deltoscano che ha preso il posto delrosa. I ragazzi di Aliboni sono stati messi alla prova da un avversario che avevano già affrontato in amichevole nel pre-campionato incontrando diverse difficoltà.