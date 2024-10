Terzotemponapoli.com - Bucciantini” Ecco le mie favorite”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)le mie” “Inter? Rimandi il ritorno della Juve. Vi racconto l’importanza dei colpi Taremi e Zieli?ski” .le mie” Dunque in un’ipotetica griglia scudetto dietro Inter e Napoli vedi la Juve e poi magari il Milan? «Io ci aggiungo anche l’Atalanta per lo scudetto! Per me la lotta è tra queste cinque, ma con una gerarchia: Inter e Napoli sono davanti». E per il Napoli quanto può risultare decisiva l’assenza delle Coppe europee, a differenza delle altre che hai citato tutte impegnate nel Vecchio Continente?“Se una squadra è forte e gioca bene le coppe non sono un problema: il Napoli ha fatto la sua migliore stagione in Champions League quando ha vinto lo scudetto, l’Inter l’ultima volta che ha vinto la Champions ha vinto anche Scudetto e Coppa Italia.