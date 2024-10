Lapresse.it - Bologna-Milan, no al rinvio. “Si gioca a porte chiuse o in campo neutro”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)sio in. Lo assicura il presidente rossonero, Paolo Scaroni, escludendo ilper la partita di Serie A in programma domani come invece ipotizzato ieri dal sindaco di, Matteo Lepore. Se la partita dovesse essere spostata, l’ipotesi più concreta al momento è che si giochi al Sinigaglia di Como.   Scaroni: “Ao da un’altra parte” “Non mi sono occupato del tema, penso che o sio sida un’altra parte. L’ipotesi che non si giochi francamente”, ha detto Scaroni arrivando in via Rosellini, sede della Lega Serie A, sul possibiledella gara con ilin programma domani a causa del maltempo che sta colpendo duramente la città . “Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale può essere la soluzione”, ha aggiunto.