Calciomercato.it - Bologna-Milan, gli annunci di Scaroni e Fenucci prima dell’Assemblea di Lega Serie A | VIDEO CM.IT

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)parlanodiA ao: le ultime suAssemblea diA in corso ao. Il tema del giorno è, inevitabilmente, lo svolgimento didopo l’ordinanza del Comune di. La volontà della, infatti, sarebbe quella di disputare la partita domani alle ore 18.00.(screenshot) – calciomercato.itIl presidente delrisponde così: “Non ne so molto, però si sta cercando una soluzione. Per me si dovrebbe giocare: o a porte chiuse o da un’altra parte”. Sono ore decisive per la decisione dellaA e delle due società.è intervenuto per ilanche. ? #– Il presidente #: “? Non ne so molto, però si sta cercando una soluzione.