Ballando, Alan Friedman vs Selvaggia Lucarelli: “Non sono un ‘macchietto’. La parola mi offende” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “E’ tutta una fregatura“. La gara di Ballando con le Stelle entra sempre più nel vivo e Alan Friedman comincia a tirare fuori gli artigli. Sabato scorso, durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle, il giornalista americano ha espresso un parere tranchant sulla coppia rivale formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca, con la quale la giuria – a suo dire – sarebbe troppo benevola. Considerazione che ha fatto da apripista ad un attacco diretto a Selvaggia Lucarelli. Se loro prendono 40 punti è tutta una fregatura ha commentato Friedman dalla Sala delle Stelle, in riferimento al punteggio ottenuto da Zilli e La Rocca, con la sua insegnante Giada Lini, pronta a sottolineare che Nina “ha tre costole rotte“. Evidenza che non ha scomposto più di tanto il giornalista, che ha definito mediocre lo slow fox eseguito dalla cantante con La Rocca. Davidemaggio.it - Ballando, Alan Friedman vs Selvaggia Lucarelli: “Non sono un ‘macchietto’. La parola mi offende” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “E’ tutta una fregatura“. La gara dicon le Stelle entra sempre più nel vivo ecomincia a tirare fuori gli artigli. Sabato scorso, durante la quarta puntata dicon le Stelle, il giornalista americano ha espresso un parere tranchant sulla coppia rivale formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca, con la quale la giuria – a suo dire – sarebbe troppo benevola. Considerazione che ha fatto da apripista ad un attacco diretto a. Se loro prendono 40 punti è tutta una fregatura ha commentatodalla Sala delle Stelle, in riferimento al punteggio ottenuto da Zilli e La Rocca, con la sua insegnante Giada Lini, pronta a sottolineare che Nina “ha tre costole rotte“. Evidenza che non ha scomposto più di tanto il giornalista, che ha definito mediocre lo slow fox eseguito dalla cantante con La Rocca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scandalo a Ballando con le Stelle : Alan Friedman accusato di comportamento violento - nuovi retroscena - Alan Friedman perde le staffe: caos a Ballando con le Stelle. Spunta un retroscena inquietante che potrebbe costargli caro. L'articolo Scandalo a Ballando con le Stelle: Alan Friedman accusato di comportamento violento, nuovi retroscena proviene da ... (Blogtivvu.com)

“Squalifica per Alan Friedman”. Caos a Ballando con le stelle - brutte cose scoperte ora - Durante una diretta, sabato notte, Davide Maggio ha svelato un retroscena inaspettato: Alan Friedman sarebbe stato protagonista di un acceso scontro con una donna dello staff di Ballando con le Stelle. Il noto giornalista e opinionista televisivo ... (Tuttivip.it)

“Squalifica - è gravissimo”. Bufera a Ballando con le stelle - malissimo per Alan Friedman - Guai grossi in arrivo per Alan Friedman. A quanto pare l’avventura a Ballando con le Stelle potrebbe essere al capolinea. Ma non è tanto e solo questo a preoccupare il giornalista. Il concorrente dello show in onda su Rai1 il sabato sera è stato ... (Caffeinamagazine.it)

Alan Friedman squalificato da Ballando? Nuovo dettaglio sullo scontro - Sabato notte Davide Maggio in una diretta ha rivelato che Alan Friedman avrebbe avuto un “violento scontro” con una donna dello staff di Ballando con le Stelle. Il giornalista e opinionista tv ha poi aggiunto che non si sarebbe trattato di un ... (Biccy.it)