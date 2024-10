Atp Vienna 2024, Berrettini si ferma ai quarti di finale: sconfitta in due set contro Khachanov (Di venerdì 25 ottobre 2024) Niente da fare per Matteo Berrettini, sconfitto in due rapidi set da un Karen Khachanov in stato di grazia nell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024. Match a senso unico sul cemento indoor, dove il tennista azzurro si è arreso con il punteggio di 6-1 6-4 in 1h20? di gioco senza mai di fatto opporre resistenza all’avversario. Le fatiche del match contro Tiafoe sicuramente hanno pesato, ma credito va dato a Khachanov per aver disputato un match pressoché perfetto ed aver conquistato la sua settima partita consecutiva (è reduce dal titolo ad Almaty). PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO Atp Vienna 2024, Berrettini si ferma ai quarti di finale: sconfitta in due set contro Khachanov SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Niente da fare per Matteo, sconfitto in due rapidi set da un Karenin stato di grazia nell’invalevole per ididel torneo ATP 500 di. Match a senso unico sul cemento indoor, dove il tennista azzurro si è arreso con il punteggio di 6-1 6-4 in 1h20? di gioco senza mai di fatto opporre resistenza all’avversario. Le fatiche del matchTiafoe sicuramente hanno pesato, ma credito va dato aper aver disputato un match pressoché perfetto ed aver conquistato la sua settima partita consecutiva (è reduce dal titolo ad Almaty). PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO Atpsiaidiin due setSportFace.

LIVE Berrettini-Khachanov 1-6 - 4-5 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : serve per il match il russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV 4-5 Brutto errore del romano con il dritto dopo il servizio. Bravo ancora a tamponare con il chop Khachanov. Break dolorosissimo! 0-40 Si stampa sul nastro il dritto inside ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Khachanov 1-6 - 3-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : azzurro più incisivo al servizio nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV 40-0 Sassata alla “T”! 30-0 Servizio e dritto!! 15-0 Prima vincente anche di Matteo. Di colpo non si gioca più al servizio di entrambi, dopo che nel primo set si era ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Khachanov 1-6 - 2-1 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : serve prima l’azzurro nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV 2-1 A zero il romano. Decisamente un altro piglio in battuta nel 2° set. 40-0 Servizio vincente! 30-0 Con il dritto Berrettini! 15-0 Prima vincente! 1-1 Non risponde di ... (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Khachanov 1-6 2-1 - quarti di finale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Berrettini-Khachanov, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Entrambi hanno battuto due americani in tre set nei loro rispettivi impegni di ottavi. Il ... (Sportface.it)