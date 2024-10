Ilfattoquotidiano.it - Arrestato in Colombia Luigi Belvedere, super latitante della Camorra: “Faceva da intermediario tra i cartelli colombiani e i Casalesi”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo quasi tre anni di latitanza, è stato, 32enne narcotrafficante italiano legato ai clancasertan.dal 2020, il casertano è stato catturato nella notte a Medellin, in, dove si era reinventato pizzaiolo, aprendo due locali a Cartagena. Ma dietro la facciata di imprenditoreristorazione,continuava a tessere la sua rete di traffici illeciti, facendo datra inidroga e la. L’uomo, inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, era stato condannato in via definitiva a quasi 19 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti.