Anziano ucciso a Como 17enne confessa

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 14.55 Ilfermato 4 giorni fa ahato di essere l'autore dell' omicidio di Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di Garzeno (). Dopo l'interrogatorio davanti al Gip del Tribunale dei Minorenni, il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario e rapina. Montini è statoil 24 settembre, dopo una discussione con ilperché si era rifiutato di cambiargli 300euro visibilmente falsi.