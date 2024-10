Andy Carroll gioca al Bordeaux con un contratto part-time: svelati i dettagli dello stipendio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Poco tempo fa Carroll aveva dichiarato di non riuscire a pagare neanche l'affitto con il suo ingaggio: in Francia hanno diffuso i dettagli del contratto, lontanissimo dagli standard della Premier League. Fanpage.it - Andy Carroll gioca al Bordeaux con un contratto part-time: svelati i dettagli dello stipendio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Poco tempo faaveva dichiarato di non riuscire a pagare neanche l'affitto con il suo ingaggio: in Francia hanno diffuso idel, lontanissimo dagli standard della Premier League.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andy Carroll gioca al Bordeaux con un contratto part-time: svelati i dettagli dello stipendio - Poco tempo fa Carroll aveva dichiarato di non riuscire a pagare neanche l'affitto con il suo ingaggio: in Francia hanno diffuso i dettagli del contratto ... (fanpage.it)

NCIS, da Montecarlo l'intervista a ROCKY CARROLL, l'interprete del direttore Vance - Le ultime notizie, interviste ed anticipazioni su telefilm e serie TV italiani ed internazionali. Scoprile ora su TV Sorrisi e Canzoni. (sorrisi.com)

Andy Carroll al Bordeaux, il colpo più romantico dell'estate: due doppiette in due partite e 4 punti, VIDEO - Il colpo di mercato più romantico dell`estate, Andy Carroll, è stato subito decisivo per il Bordeaux: l`attaccante inglese ha prima ... (msn.com)

Arriva finalmente in Italia la serie che ha lanciato Netflix: Orange is The New Black - Le ultime notizie, interviste ed anticipazioni su telefilm e serie TV italiani ed internazionali. Scoprile ora su TV Sorrisi e Canzoni. (sorrisi.com)