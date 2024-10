Allerta arancione in Toscana: previste ancora piogge abbondanti. Evacuazioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allerta arancione in Toscana: previste ancora piogge abbondanti. Evacuazioni. Allerta arancione in Toscana in vigore tutta la giornata di venerdì 25 ottobre. Con scuole chiuse in molti Comuni. A Campiglia Marittima, alluvionata pochi giorni fa, nella serata di giovedì 24 ottobre la sindaca Alberta Ticciati ha ordinato l’evacuazione di famiglie nelle aree a rischio esondazione del fiume Cornia: “Sono tutte al sicuro le persone residenti nelle aree a rischio esondazione del fiume Cornia. In totale sono evacuate 174 persone, 86 nella giornata di ieri e 88 questo pomeriggio. Di queste una è alloggiata in un una struttura ricettiva, e 3 persone fragili con l’aiuto della Società della salute e l’Asl sono state trasferire dalle loro abitazioni in strutture socio sanitarie attrezzate. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ininin vigore tutta la giornata di venerdì 25 ottobre. Con scuole chiuse in molti Comuni. A Campiglia Marittima, alluvionata pochi giorni fa, nella serata di giovedì 24 ottobre la sindaca Alberta Ticciati ha ordinato l’evacuazione di famiglie nelle aree a rischio esondazione del fiume Cornia: “Sono tutte al sicuro le persone residenti nelle aree a rischio esondazione del fiume Cornia. In totale sono evacuate 174 persone, 86 nella giornata di ieri e 88 questo pomeriggio. Di queste una è alloggiata in un una struttura ricettiva, e 3 persone fragili con l’aiuto della Società della salute e l’Asl sono state trasferire dalle loro abitazioni in strutture socio sanitarie attrezzate.

