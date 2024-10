16 outfit furbi per indossare il piumino smanicato sopra e sotto i propri look (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Il buongusto è messo alle strette se si decide di voler indossare quei capi che, dall’estetica casual e una fama che li precede, possono rovinare il look. É il caso della giacca cento grammi o del piumino smanicato, due must-have dello stile funzionale d’autunno, spesso difficili da rendere eleganti e di classe. Come indossare le giacche trapuntate sopra e sotto al proprio outfit? Abbiamo individuato le idee di stile più smart di stagione. Non si tratta solo di modelli più in voga di altri, ma sopratutto di layering. Indossando queste strategiche giacche di mezza stagione sotto il trench, oppure direttamente sopra un blazer o una felpa, si allunga la vita di alcuni capi autunnali regalando mise da vere esperte di moda. Amica.it - 16 outfit furbi per indossare il piumino smanicato sopra e sotto i propri look Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Il buongusto è messo alle strette se si decide di volerquei capi che, dall’estetica casual e una fama che li precede, possono rovinare il. É il caso della giacca cento grammi o del, due must-have dello stile funzionale d’autunno, spesso difficili da rendere eleganti e di classe. Comele giacche trapuntateal? Abbiamo individuato le idee di stile più smart di stagione. Non si tratta solo di modelli più in voga di altri, matutto di layering. Indossando queste strategiche giacche di mezza stagioneil trench, oppure direttamenteun blazer o una felpa, si allunga la vita di alcuni capi autunnali regalando mise da vere esperte di moda.

