Zola: «Inter consapevole, ma soddisfatta a livello di risultati!» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Zola nelle vesti di opinionista, dopo Young Boys-Inter 0-1, gara valida per la terza giornata di UEFA Champions League, in un Intervento su Prime Video ha parlato dell’importanza di questa vittoria. IN EUROPA – Gianfranco Zola dopo Young Boys-Inter ha parlato così su Prime Video: «La consapevolezza ti arriva da come arrivi ai risultati, l’Inter può essere soddisfatta da questo punto di vista dopo una vittoria del genere. Anche se al momento il gioco convince meno, ma i risultati arrivano, vedi Roma o Young Boys. Vince e vince spesso anche incontri difficili come quelli in campionato. Sta dimostrando di meritare questo status di squadra forte. Lo Young Boys è una squadra che cerca di fare pressione, hanno delle idee, però chiaramente quando andavano in pressione, spesso andavano fuori giri. Inter-news.it - Zola: «Inter consapevole, ma soddisfatta a livello di risultati!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)nelle vesti di opinionista, dopo Young Boys-0-1, gara valida per la terza giornata di UEFA Champions League, in unvento su Prime Video ha parlato dell’importanza di questa vittoria. IN EUROPA – Gianfrancodopo Young Boys-ha parlato così su Prime Video: «Lazza ti arriva da come arrivi ai, l’può essereda questo punto di vista dopo una vittoria del genere. Anche se al momento il gioco convince meno, ma iarrivano, vedi Roma o Young Boys. Vince e vince spesso anche incontri difficili come quelli in campionato. Sta dimostrando di meritare questo status di squadra forte. Lo Young Boys è una squadra che cerca di fare pressione, hanno delle idee, però chiaramente quando andavano in pressione, spesso andavano fuori giri.

