X Factor, cominciano i Live: il primo ospite

Si parte questa sera Dopo le Audizioni, Bootcamp e Home Visit, il 24 ottobre inizia la fase dei Live Show di X Factor 2024, trasmessi ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW. I 12 artisti selezionati gareggeranno per esibirsi nella finale, che si terrà il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, la prima finale all'aperto nella storia del format. La conduttrice sarà Giorgia, mentre i giudici saranno Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ognuno con una squadra di tre concorrenti. Gli artisti si esibiranno ogni settimana in varie prove, incluse cover di canzoni popolari, e la puntata del 24 ottobre ospiterà Ghali come ospite speciale.

Live X Factor 2024 - si parte. Su 221 concorrenti del passato 54 hanno spiccato il volo (solo il 4% è tra i big) – I numeri - Sui Maneskin, che non vinsero X Factor, non c’è molto da dire se non che parliamo di un’eccezione anche per quanto riguarda la totalità della discografia italiana: sfilano nei templi del rock mondiale uscendone non solo illesi ma anche Dei. La televisione che si fa discografia ai più alti livelli, un binomio in questi casi vincente ma che in passato ha creato non pochi equivoci, specie nel periodo in cui la tv – con i talent (due in Italia: X Factor e Amici. (Open.online)

X Factor 2024 : tutto sulla prima puntata dei Live Show di giovedì 24 ottobre. La gara - Ghali super ospite - dove vederla in chiaro - Con Paola Iezzi ci sono: Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003 che grazie alle sue origini e alla sua chitarra definisce il suo animo “Brit Punk”; LOWRAH, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola, appassionata di black music e ora specializzata nel genere urban; i Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30 che si definiscono “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”. (Amica.it)

