Tpi.it - X Factor 2024: quante puntate, durata e quando finiscono i Live

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Xfiniscesono previste per idi X? In tutto sono previsti sette appuntamenti, in diretta ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, a partire dal 224 ottobre. La grande novità di quest’anno è la finalissima, in programma il 5 dicembre, per la prima volta in diretta in esterna, da Piazza del Plebiscito a Napoli. I concorrenti sono in tutto 12, guidati dai quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Alla conduzione troviamo per la prima volta Giorgia. Vediamo insieme la programmazione completa.