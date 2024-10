Verso Napoli-Lecce, Gotti alle prese con l’emergenza: sono sei i giocatori in bilico! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Lecce in programma sabato al Maradona. Intanto, le ultimissime sulla formazione pugliese. Napoli-Lecce sarà tutt’altro che una sfida banale. Allo stadio Diego Armando Maradona scenderanno in campo due squadre totalmente diverse, ancor più per i periodi che vivono. Da una parte, gli azzurri di Antonio Conte e dall’altra gli uomini di Gotti che sono alle prese con un momento davvero delicato. Infatti, i pugliesi occupano al momento la penultima posizione in classifica con solo cinque punti conquistati, e ben 18 reti subite nelle prime otto giornate. Oltre a ciò, a complicare ancor più le cose, il Lecce non trova la vittoria da ben cinque partite. Nelle ultime tre i punti conquistati sono stati zero, e basti ripensare all’incredibile sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina nel weekend appena trascorso. Spazionapoli.it - Verso Napoli-Lecce, Gotti alle prese con l’emergenza: sono sei i giocatori in bilico! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Manca sempre meno alla sfida train programma sabato al Maradona. Intanto, le ultimissime sulla formazione pugliese.sarà tutt’altro che una sfida banale. Allo stadio Diego Armando Maradona scenderanno in campo due squadre totalmente diverse, ancor più per i periodi che vivono. Da una parte, gli azzurri di Antonio Conte e dall’altra gli uomini dichecon un momento davvero delicato. Infatti, i pugliesi occupano al momento la penultima posizione in classifica con solo cinque punti conquistati, e ben 18 reti subite nelle prime otto giornate. Oltre a ciò, a complicare ancor più le cose, ilnon trova la vittoria da ben cinque partite. Nelle ultime tre i punti conquistatistati zero, e basti ripensare all’incredibile sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina nel weekend appena trascorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce - Conte : “Kvaratskhelia sia concentrato. Inter-Juve? Non la guardo” - Sull’approccio alla gara – “Mi aspetto e mi auguro che ci sia un approccio diverso rispetto a quello di Empoli, che non è stato positivo. Per me è un secondo attaccante, è un po’ come Scott McTominay: una punta, una seconda punta. La conferenza stampa di Antonio Conte per presentare la sfida di campionato tra Napoli e Lecce: il mister incontra il suo primo vecchio club Sarà l’ottava volta in carriera che Conte sfiderà il Lecce in campionato. (Calciomercato.it)

Napoli-Lecce - rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) - “Quel che chiedo a Khvicha è di continuare a fare quel che sta facendo rimanendo concentrato sulla stagione. A lui chiedo di onorare la maglia”. Ho ancora domani per scegliere”, ha aggiunto. C’è una partita da disputare contro il Lecce. Mi auguro che le cose possano essere sistemate e che si possa trovare un accordo tra il club e il calciatore. (Sportface.it)

Napoli-Lecce - Conte : “Chi ha vinto sa come tornare a vincere. Rinnovo Kvaratskhelia? Spero si sistemi” - Entrare nei dettagli precisi spetta al club, sono loro a parlare di cifre e altro. Campi polverosi, la squadra di mio padre. Non possono essere accomunati. Proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. Ci sono anche gli avversari o situazioni esterne che portano poi a trovare difficoltà”, ha aggiunto il tecnico che ha anche affrontato il tema del rinnovo di Kvaratskhelia: “Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. (Sportface.it)