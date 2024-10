Venom: The Last Dance, la recensione del film con Tom Hardy (Di giovedì 24 ottobre 2024) Troppe concessioni al modello cinecomic tradizionale, in questa conclusione della trilogia cinematografica del simbionte alieno e Eddie Brock. Ma a tratti l'anarchia e la voglia di mandare tutto all'aria di un tempo riemergono ancora. La recensione di Venom: The Last Dance di Federico Gironi. Comingsoon.it - Venom: The Last Dance, la recensione del film con Tom Hardy Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Troppe concessioni al modello cinecomic tradizionale, in questa conclusione della trilogia cinematografica del simbionte alieno e Eddie Brock. Ma a tratti l'anarchia e la voglia di mandare tutto all'aria di un tempo riemergono ancora. Ladi: Thedi Federico Gironi.

Venom : The Last Dance - recensione : l'ultimo ballo di Tom Hardy è anche il migliore della saga - Insomma, il colpo defintivo? La chiusura del cerchio? Chissà . Intanto, senza soffermarci troppo sulla trama, quello di Kelly Marcel (che ha scritto la sceneggiatura insieme allo stesso Hardy) evita sterzate, colpi di scena e chissà quale volo pindarico. E se anche fosse, andrebbe bene così. Venom: The Last Dance. (Movieplayer.it)