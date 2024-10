“Un Talento per la Scarpa”, a Villa Torlonia si premia il vincitore Alexandros Vasdekis (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sfilata di giovani promesse della moda calzaturiera a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli venerdì 25 ottobre dalle ore 17. L’occasione è la premiazione del vincitore del concorso internazionale per giovani stilisti, “Un Talento per la Scarpa”, promosso da Sammauroindustria.A vincere la 24esima Cesenatoday.it - “Un Talento per la Scarpa”, a Villa Torlonia si premia il vincitore Alexandros Vasdekis Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sfilata di giovani promesse della moda calzaturiera aa San Mauro Pascoli venerdì 25 ottobre dalle ore 17. L’occasione è lazione deldel concorso internazionale per giovani stilisti, “Unper la”, promosso da Sammauroindustria.A vincere la 24esima

Il Talento per la Scarpa arriva dalla Grecia su 143 da tutto il mondo : a Villa Torlonia la premiazione - Per la prima volta il Talento per la Scarpa arriva dalla Grecia. Si chiama Alexandros Vasdekis, abita ad Atene e il suo lavoro si è imposto sui 143 iscritti da tutto il mondo sul tema “Shoes in the night”. A stabilirlo sono state le aziende calzaturiere di Sammauroindustria (CBR Tacstile... (Cesenatoday.it)

