Udinese-Cagliari, Runjaic: “Dobbiamo vincere i duelli. Siamo arrabbiati per la partita contro il Milan” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Giochiamo contro una squadra molto energetica, che ha grande volontà. Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno buona esperienza in serie A. Mi ha impressionato in tutte le gare che ho visto. Dobbiamo riuscire a reggere l’impatto vincendo i duelli, accelerando nei momenti decisivi, sfruttando gli episodi a nostra disposizione”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari, gara che apre la nona giornata di serie A. “Giochiamo in casa e il nostro obiettivo è fare bene a livello corale e individualmente portando l’energia necessaria per avere la meglio – ha aggiunto -. Vogliamo fornire una buona prestazione, sfruttando anche il sostegno dei nostri tifosi che sono eccezionali. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Giochiamouna squadra molto energetica, che ha grande volontà. Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno buona esperienza in serie A. Mi ha impressionato in tutte le gare che ho visto.riuscire a reggere l’impatto vincendo i, accelerando nei momenti decisivi, sfruttando gli episodi a nostra disposizione”. Lo ha detto il tecnico dell’, Kostain conferenza stampa alla vigilia del match casalingoil, gara che apre la nona giornata di serie A. “Giochiamo in casa e il nostro obiettivo è fare bene a livello corale e individualmente portando l’energia necessaria per avere la meglio – ha aggiunto -. Vogliamo fornire una buona prestazione, sfruttando anche il sostegno dei nostri tifosi che sono eccezionali.

