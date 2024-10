TS – Juric, il successo Roma e quando gioca Hummels: “Al momento N’Dicka…” (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 23:35:01 Arrivano conferme da Tuttosport: Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev in Europa League decisa dal rigore trasformato da Dovbyk. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: “Oggi ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto e altre meno, ci sono ancora momenti di insicurezza ma penso che alla fine abbiamo meritato la vittoria gestendo molto bene la partita. L’aggressione è sempre stata ottimale in questo periodo, anche contro l’Inter, manchiamo nel momento in cui rubiamo la palla che non siamo puliti. È lì che dobbiamo lavorare e migliorare”. Così Juric su Hummels “Hummels? In difesa stiamo facendo bene. Ndicka si sta mettendo molto in mostra come ultimo di difesa e in questo momento è in vantaggio su Hummels, che è un grandissimo professionista e avrà le su occasioni“. Justcalcio.com - TS – Juric, il successo Roma e quando gioca Hummels: “Al momento N’Dicka…” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 23:35:01 Arrivano conferme da Tuttosport: Ivanè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev in Europa League decisa dal rigore trasformato da Dovbyk. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: “Oggi ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto e altre meno, ci sono ancora momenti di insicurezza ma penso che alla fine abbiamo meritato la vittoria gestendo molto bene la partita. L’aggressione è sempre stata ottimale in questo periodo, anche contro l’Inter, manchiamo nelin cui rubiamo la palla che non siamo puliti. È lì che dobbiamo lavorare e migliorare”. Cosìsu? In difesa stiamo facendo bene. Ndicka si sta mettendo molto in mostra come ultimo di difesa e in questoè in vantaggio su, che è un grandissimo professionista e avrà le su occasioni“.

