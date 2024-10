The Family 2, replica puntata in streaming 24 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 24 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna alcuni membri della famiglia cogliono ogni occasione per confrontarsi. Serap, sempre più in preda delle proprie emozioni, prima si confronta con Hulya per rievocare il passato e il suo tentativo di suicidio, poi con Cihan, rimproverandogli la sua appartenenza ai Soykan, che lei ritiene persone disoneste. Ecco il Video Mediaset relativo il trentanovesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming 24 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 24– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna alcuni membri della famiglia cogliono ogni occasione per confrontarsi. Serap, sempre più in preda delle proprie emozioni, prima si confronta con Hulya per rievocare il passato e il suo tentativo di suicidio, poi con Cihan, rimproverandogli la sua appartenenza ai Soykan, che lei ritiene persone disoneste. Ecco ilrelativo il trentanovesimo episodio.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 23 Ottobre

"The family" ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. L'incontro tra i due dà vita a una storia d'amore travolgente, ma tutt'altro che semplice. I ricordi dolorosi del passato tornano a tormentarla, rendendo difficile mantenere la calma?.

